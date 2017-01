Oud-topschaatser Jan Bols: De schaatskriebels beginnen op gang te komen

Jan Bols kijkt of te schaats goed geslepen is (foto: RTV Drenthe / Frits Emmelkamp)

HOOGEVEEN - Oud-topschaatser Jan Bols uit Hoogeveen zou het geweldig vinden als Noordlaren de primeur krijgt van de marathon op natuurijs.

"Het zou geweldig wezen, ook voor de vrijwilligers die dag en nacht in touw zijn om het te organiseren", zegt Bols die op 72-jarige leeftijd nog altijd een sportzaak in Hoogeveen runt.



Schaatskriebels

Hij heeft goede hoop dat er de komende dagen kan worden geschaatst. "De schaatskriebels beginnen een beetje op gang te komen. Gisteravond waren wij vrij laat terug", vertelt Bols. Hij moest nog nieuwe schaatsen ophalen uit de fabriek. "We hadden niet zoveel meer, omdat we de laatste jaren weinig winters hebben gehad. Dus we moesten zorgen dat we de voorraad wel weer op peil hebben. Het vroor gisteravond zeven graden. Als de wind vandaag de goede kant op waait, hebben we geluk."



Slijphok

Bols, onder meer oud-wereldkampioen allround in 1969, is deze periode druk bezig met het slijpen van schaatsen. "Als het erg hard vriest, ben ik in de winkel. Gedurende die periode sta ik in het slijphok, waar ik constant aan het slijpen ben. Dat zijn echt lange dagen. En de volgende dag kun je geen nee verkopen. De grootste kunst als ondernemer zijnde is dus om zo min mogelijk schaatsen over te houden."



Bekende Drent

Bols deed in het verleden twee keer mee aan de Olympische Spelen. Met veel trots kijkt hij terug op zijn carrière als schaatser. "Ik kon goed schaatsen en ik mocht meedoen aan de Olympische Spelen. Dat is op zich al een hele prestatie. Ik heb er hele leuke herinneringen aan. Ik was toentertijd hartstikke bekend in Drenthe en vooral in Hoogeveen."



'De Hel van 63'

De befaamde Elfstedentocht uit 1963 staat hem nog altijd in zijn geheugen gegrift. "Ik zat toen in dienst in Zuidlaren. We kregen speciaal vrij en konden als recreant starten. We waren vrij laat gestart, rond half negen. De tijdslimiet was zeven uur, maar door de zware omstandigheden werden we na vijf uur van het ijs gehaald."



Tachtig kilometer

"Op dat moment vond ik het helemaal niet zo erg, want je realiseert je niet dat het zo'n hectische tocht zou zijn. Als je dan later die verhalen hoort, is het wel jammer dat je het niet gehaald hebt. Ik moest ongeveer nog tachtig kilometer schaatsen. Je weet ook niet hoe slecht de omstandigheden waren. Het is een beetje grootspraak om te zeggen dat ik het wel gehaald zou hebben, maar wij hadden nog twee uur tijd om langs te komen", blikt Bols terug op de tocht der tochten.