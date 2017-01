Eerste marathon op natuurijs morgenochtend in Noordlaren

Morgen wordt hier de eerste marathon op natuurijs gereden (ANP / Vincent Jannink)

NOORDLAREN - Noordlaren mag de eerste marathon op natuurijs organiseren. Morgenochtend worden de wedstrijden verreden.

Om 10.00 uur starten de dames, om 11.00 uur starten de heren.



Willem Hut, competitieleider marathon van de KNSB, heeft het ijs vanochtend gemeten. Het ijs heeft nog niet overal de benodigde dikte van drie centimeter. "Maar hier ligt gewoon een hele mooie baan, en hij ligt er in ieder geval beter bij dan die van Haaksbergen", stelt Hut. "En hier is het tenminste koud".



Min acht

Het ijs is nog niet dik genoeg om de marathon vandaag te rijden, maar morgen moet het wel lukken.



"Het is hier nog steeds min acht, dus we kunnen er nog een paar lagen water eroverheen rijden", stelt Jan Geert Veldman van de ijsvereniging in Noordlaren.



Vanochtend om 08.00 uur bekeek Hut de ijsbaan van Haaksbergen, maar daar was het ijs te dun. Ook Arnhem viel af.



RTV Drenthe zendt de marathon morgen live uit op televisie. Ook is de wedstrijd te volgen via een livestream op internet.