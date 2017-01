Stelling: Een helm moet verplicht zijn bij schaatsen op natuurijs

ASSEN - De KNSB roept schaatsers die deze week op natuurijs willen schaatsen op een helm te dragen. Een muts is onverstandig, stelt de bond in het Algemeen Dagblad.

"We zien meer ongevallen met hoofdletsel op het moment dat er op natuurijs geschaatst kan worden, zoals in februari 2012", zegt Hans Kool van de KNSB in de krant.Marathonschaatsers moeten sinds vorig jaar verplicht een helm dragen. De KNSB wil niet dat het verplicht wordt voor recreatieve schaatsers, maar hoopt wel dat het overgrote deel er een gaat dragen.Kool stelt dat het dragen van een schaatshelm steeds normaler wordt. Zijn verwachting is dat binnen drie jaar iedereen een helm draagt. Wat vindt u? Moet een helm verplicht zijn bij het schaatsen op natuurijs?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling ook over schaatsen. We vroegen u of u deze week gaat schaatsen. Ruim 79 procent gaf aan niet te gaan schaatsen. 22 procent was het eens met de stelling 'Wat er ook gebeurt: ik ga deze week schaatsen'.