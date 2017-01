NAM opent pop-up kantoor in Marsdijk

ASSEN - De NAM opent komende maandag een pop-up kantoor in de Asser wijk Marsdijk. De NAM houdt vanmiddag ook een inloopsessie in het wijkcentrum.

De NAM hoopt zo de onrust en bezorgdheid onder omwonenden weg te kunnen nemen. Eerder kwamen weinig mensen af op een informatietruck van de organisatie in de Asser wijk. De NAM sprak met de gemeente af om omwonenden zo goed mogelijk te informeren.Dat blijkt niet altijd even makkelijk. Zo kregen een aantal Assenaren gisteren een brief over de informatiebijeenkomst van vandaag. De NAM had de postbezorging uitbesteed aan Alescon, die het niet is gelukt om de klus op tijd te klaren.Het is niet de eerste keer dat dit verkeerd loopt. Vorig jaar ontving een deel van de inwoners uit Assen en Loon een brief over de informatiebijeenkomst op de dag zelf. Op Facebook reageert de NAM als volgt: "Dit is natuurlijk erg vervelend voor de bewoners en gezien de reacties ook voor ons. Er is geen opzet in het spel, de uitnodigingen zijn al drie weken klaar: het is gewoon fout gegaan."De Nederlandse Aardolie Maatschappij gaat gas winnen onder Marsdijk en het dorpje Loon. Hier werd eerder ook gas gewonnen. Uit een proefboring bleek dat er de komende jaren genoeg gas zit, om te winnen.Het bedrijf begint eerder met de gaswinning dan burgemeester Marco Out had gehoopt. In december zei de NAM nog te wachten met het winnen van gas onder Marsdijk en Loon, omdat er veel onrust onder de bevolking was ontstaan. Ook had de burgemeester met het bedrijf afgesproken dat ze nog zouden wachten tot het nieuwe winningsplan er ligt. Volgens het bedrijf klopt dit niet.De NAM zegt te hebben afgesproken te mogen beginnen met de gaswinning, zodra ze toestemming zouden krijgen van minister Kamp. Dit heeft de organisatie ondertussen gekregen en dus is het volgens de NAM 'niet economisch verantwoord om nog langer te wachten'.