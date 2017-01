'Het ijs is hier gewoon superbest'

Wordt de marathon binnenkort op deze baan geschaatst? (foto: archief RTV Drenthe)

NOORDLAREN - "Het ijs is hier gewoon superbest", zegt Jan Geert Veldman, voorzitter van de ijsvereniging in Noordlaren. "We hebben aan één kant denk ik net niet genoeg, maar we hebben nog een nacht", stelt hij hoopvol.





Willem Hut van de KNSB kwam vanochtend langs om de ijskwaliteit te testen. Om een marathon te mogen organiseren, moet er overal op de ijsbaan ten minste drie centimeter ijs liggen. Dat was vanochtend nog niet het geval.



Lees ook: Organiseert Noordlaren misschien toch eerste marathon op natuurijs? Veldman denkt dat de KNSB de marathon daarom morgen zal willen houden. Nu het ijs in Haaksbergen en Arnhem is afgekeurd voor de eerste marathon op natuurijs, heeft de KNSB alle hoop gevestigd op Noordlaren.Willem Hut van de KNSB kwam vanochtend langs om de ijskwaliteit te testen. Om een marathon te mogen organiseren, moet er overal op de ijsbaan ten minste drie centimeter ijs liggen. Dat was vanochtend nog niet het geval.