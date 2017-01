WZA zet golfkarretjes in tijdens wegwerkzaamheden

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (Foto: Google Streetview)

ASSEN - Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen zet twee golfkarretjes in tijdens de werkzaamheden aan de Europaweg, komend voorjaar.

De bushalte bij de hoofdingang van het ziekenhuis zal een jaar niet bereikbaar zijn.



Beilerstraat

Dat betekent dat busreizigers in het voorjaar moeten uitstappen aan de Beilerstraat, dat aan de achterkant van het ziekenhuis zit. Woordvoerder Marjolein Bosman: "Voor sommige patiënten is dat gewoon een te grote afstand. Op deze manier hebben zij zo min mogelijk last van de werkzaamheden."



Het ziekenhuis is nog op zoek naar vrijwilligers om de golfkarretjes te besturen.



FlorijnAs

De werkzaamheden aan de Europaweg horen bij het grote stadsontwikkelingsplan van Assen. De gemeente krijgt van het Rijk veel geld voor het project, dat voor 2020 moet zijn uitgegeven. Het project moet de bereikbaarheid van de provinciehoofdstad verbeteren. Zo wordt onder andere het station en het Havenkwartier aangepakt.



In het voorjaar wordt de Overcingellaan en Europaweg-Zuid opnieuw ingericht tot een brede groene laan met gedeeltelijk gescheiden rijstroken. Ter hoogte van de Pelikaanstraat en Port Natalweg komt een mini-verkeersplein met oversteekmogelijkheden voor alle weggebruikers.

