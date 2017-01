Zilver- en goudsmid Emmen beroofd

Deze objecten zijn gestolen (foto: Hofsmeden Goud en Zilver atelier)

EMMEN - In het atelier van een zilver- en goudsmid, die een ruimte huurt in het oude dierenpark in Emmen, is afgelopen nacht ingebroken.





Naast sieraden zijn ook een zilveren kandelaar, een zilveren theepot en een geëmailleerd zilveren doosje gestolen. De eigenaar van het atelier laat op Facebook weten dat de schrootwaarde van het zilver nihil is, maar dat de objecten van grote emotionele waarde zijn.