Stroomstoring in centrum Roden bijna verholpen [update]

RODEN - In het centrum van Roden is een stroomstoring aan de Heerestraat.

Winkeliers hadden vanaf elf uur geen stroom. En dat is best lastig, twittert deze winkelier: "Wij hebben momenteel last van een stroomstoring. Elektriciteit is vrij essentieel in een verlichtingswinkel, dus we wachten het af..."Ondertussen hebben de meeste Enexis klanten alweer stroom. Twee klanten moeten nog even wachten. Volgens een woordvoerder van de energiemaatschappij gaat het waarschijnlijk om een kabelbreuk. "We moeten de exacte locatie van de breuk nog meten, zodra dit bekend is, gaan we het repareren."Enexis hoopt dat het probleem vandaag nog is verholpen.