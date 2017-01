Nieuwe jurk en schoenen met hakken voor bezoek aan de koning

MEPPEL - Annette Stekelenburg uit Meppel is op dit moment bij de nieuwjaarsborrel van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De Meppelse is als 'supermantelzorger' uitgenodigd voor een bezoekje aan het paleis op de Dam.

Goed voorbereid is Annette op pad gegaan. Een bezoekje aan de schoonheidsspecialiste, nieuwe schoenen met een hakje en een speciale 'middagjapon'. Dat laatste was vermeld op de uitnodiging als vereiste kleding. Ondanks alle drukte eromheen blijft Annette er kalm onder: "Ik maak me er niet zo druk om, onrustig worden heeft geen zin."Waarom ze precies is uitgenodigd, en op voordracht van wie, weet Annette niet. "Ik heb zo mijn vermoedens, maar officieel weet ik van niets. Ik vind het wel enorm leuk om er heen te gaan, het is natuurlijk een feestelijk iets en zoiets maak je nooit weer mee."Annette Stekelenburg wil aandacht voor de emancipatie van de mantelzorger, zoals ze het zelf noemt. "85 procent van de mantelzorgers redt het heel goed, en 15 procent is overbelast.""Momenteel krijgt die 15 procent onevenredig veel aandacht in de media, waardoor je niet ziet hoe goed die andere 85 procent het doet", vervolgt ze. "Wat voor een mooie dingen ze doen, en hoe veel kracht daar in zit. Ik probeer me er hard voor te maken om die verhalen, over hoe het wél goed kan gaan, naar boven te halen."