Hulpverleners zoeken tevergeefs naar auto in sloot

Hulpverleningsdiensten tevergeefs op zoek naar een auto (foto: Persbureau Meter)

NIEUW-DORDRECHT - Op de Eerste Boerwijk in Nieuw-Dordrecht zijn de brandweer en ambulancepersoneel vanmiddag lange tijd op zoek geweest naar een auto die te water zou zijn geraakt.

De sporen naar de sloot deden het ergste vermoeden, maar in de sloot werd geen voertuig aangetroffen. Aan de sporen te zien was de auto wel in de sloot terechtgekomen. Bij het ongeluk raakte de auto onder meer een ANWB-paddenstoel. Hoe het voertuig uit de sloot is gehaald, is niet bekend.



Na onderzoek besloten de hulpverleners dat er geen reddingsactie meer nodig was, omdat de automobilist de plaats van het ongeluk had verlaten.



De politie heeft de zaak verder in onderzoek. Hoe het met de inzittende(n) gaat is nog onbekend.