Rachid Traoré is weer terug

ASSEN - Rachid Traoré is terug. Hij is op dit moment op weg naar het Noorden van Nederland.

Dat bevestigt Ronald Keen, voorzitter van Achilles 1894, naar aanleiding van berichtgeving in het Dagblad van het Noorden. Op Oudejaarsdag verdween de voetballende asielzoeker. Hij stuurde nog wel een WhatsApp-bericht naar zijn elftal, dat geïnterpreteerd kon worden als een afscheidsbericht.Keen laat weten dat Traoré naar Zuid-Nederland was vetrokken. Hij verbleef bij een vriend uit Afrika. Volgens de voorzitter is het verhaal achter de verdwijning van Traoré nog niet duidelijk. Keen ontmoet de 20-jarige geboren Burkinees later vandaag. "Dan weet ik meer over het hoe en waarom", zegt Keen. "Uiteraard ben ik heel blij met zijn terugkeer."Traoré is bijna vijf jaar in Nederland en is uitgeprocedeerd. In januari vorig jaar meldde hij zich in het vertrekcentrum in Ter Apel . Daar werd hij voorbereid op een terugkeer naar Burkina Faso.