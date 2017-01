Hoofdverdachten ‘graafmachinebende’ komen vrij

ASSEN - De twee Assenaren die worden gezien als hoofdverdachten van de zogenoemde graafmachinebende komen volgende week vrij, in afwachting van hun rechtszaak. Dat heeft de rechtbank in Assen dinsdag bepaald.

De mannen van 58 en 29 jaar werden in maart 2015 bij een inval op het woonwagenkamp in Assen opgepakt. Ze worden, samen met acht anderen, verdacht van dertien gevallen van oplichting in de gemeenten Assen, Midden-Drenthe, Twenterand en Eindhoven.De verdachten boden dure graafmachines aan op Marktplaats, maar als klanten geld overmaakten om ze te kopen, werd er niks geleverd. In totaal kwamen er zestig aangiftes binnen bij de politie.Nadat de twee Assenaren vorig jaar onder voorwaarden werden vrijgelaten, gingen ze gewoon verder met hun oplichtingspraktijken. Sindsdien zitten ze weer vast. De andere verdachten zijn allemaal al eerder vrijgelaten.In november vorig jaar besloot de rechtbank nog dat de twee Assenaren vast moesten blijven zitten. Nu vindt de rechtbank dat het voorarrest tot aan de inhoudelijke rechtszaak, die in juni gepland staat, te lang duurt. Daarom mag het tweetal volgende week onder voorwaarden naar huis. Ze krijgen onder meer reclasseringstoezicht.