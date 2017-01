Huis in Roden compleet vernield door tieners

Zeven tieners vernielden een woning volledig (Foto: Pixabay)

RODEN - Zeven tieners vernielden in december een woning aan de Dwazziewegen in Roden. De politie is een onderzoek gestart.





'Schokkend'

Volgens woordvoerder van de politie Sylvia Sanders vernielden de tieners het huis volledig. "De ruiten zijn zowel binnen als buiten vernield. De keuken is vernield. De verlichting is eraf getrokken. Zelfs de dakpannen en dakgoten zijn vernield." Volgens Sanders hebben de tieners de vernielingen verspreid over meerdere dagen. Dat de vandalen zo jong zijn, noemt de woordvoerder schokkend.



Omdat er niemand meer in de woning woont, zijn de vernielingen niet gelijk ontdekt. "En wij melden vernielingen in principe niet," aldus Sanders. Gisteren kwam het nieuws voor het eerst naar buiten naar aanleiding van deze



Het gaat om zeven jongens van twaalf tot veertien jaar die de woning gebruikten als hangplek. Het huis stond al een tijdje leeg, omdat de bewoner was overleden. De eigenaar zou de woning te koop zetten.

