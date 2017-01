Brandweer redt gewonde meerkoet

De meerkoet zat vastgevroren aan het ijs (foto: Van Oost Media) De brandweer zette het nodige materieel in om de vogel te redden (foto: Van Oost Media) Met man en macht werd er gewerkt om een wisse dood van het beestje te voorkomen (foto: Van Oost Media) Uiteindelijk kregen de hulpverleners het verkleumde dier te pakken (foto: Van Oost Media) De Dierenambulance was aanwezig om zich over de meerkoet te ontfermen (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - Een meerkoet is vanmiddag van een wisse dood gered door de brandweer. Aan de Handelsweg in Meppel was het beestje met een van zijn pootjes vastgevroren aan de gladde ijsvloer van de vijver.

De hulpverleners hebben enige moeite moeten doen om het beest te pakken te krijgen, maar uiteindelijk heeft de brandweer de meerkoet aan de medewerkers van de Dierenambulance kunnen overhandigen.