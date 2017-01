Frank Vreugdenhil: Gaaf dat we los kunnen

Frank Vreugdenhil (foto: RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Bij marathonschaatser Frank Vreugdenhil uit Eldersloo is de natuuurijskoorts toegeslagen. "Vanaf het moment dat bekend is dat de eerste marathon op natuurijs in Noordlaren wordt gereden, is het gaan kriebelen", aldus de 32-jarige tuinder.



Kansen

Over de eigen kansen kan de schaatser nog weinig zeggen."Het peloton is dit jaar in de breedte super sterk. We hebben dit jaar al hele leuke wedstrijden laten zien. Het is niet eenvoudig om zomaar een wedstrijd te winnen." Toch ziet Vreugdenhil kansen. "Ik denk wel dat ik een van de mannen ben, die tot de finale goed mee kunnen doen. Het moet gewoon een keer de goede kant opvallen."



Live op RTV Drenthe

Door: René Posthuma Correctie melden