Nieuwe burgemeester Aa en Hunze in september aan de slag

GIETEN - De gemeente Aa en Hunze hoopt in september een nieuwe burgemeester te hebben.

Eric van Oosterhout, de huidige burgemeester, gaat half maart aan de slag in Emmen. Op 3 maart neemt van Oosterhout afscheid tijdens een buitengewone raadsvergadering."September is een streefdatum", aldus wethouder en locoburgemeester Henk Heijerman. "De commissaris van de koning zal eerst samen met de gemeenteraad een profielschets opstellen en die zullen we daarna via onze website ook aan de inwoners voorleggen." Als de profielschets is vastgesteld, kunnen mensen die burgemeester willen worden solliciteren.