Sportverenigingen kunnen goedkoop geld lenen om te verduurzamen

Sportverenigingen hebben meestal geen geld om te investeren in duurzaamheid. (foto: Drenthe Sport Duurzaam)

ASSEN - Drentse sportverenigingen kunnen vanaf nu een goedkope lening afsluiten om te verduurzamen.

Dit werd bekend tijdens de aftrap van het project 'Drenthe Sport Duurzaam'. Het gaat om een lening tot 50.000 euro. Het geld kan worden gebruikt voor investeringen in energiebesparing, of voor het opwekken van duurzame energie, onder gunstige voorwaarden.Het project van SportDrenthe, het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe wordt met subsidie van de Provincie Drenthe uitgevoerd. Met energiescans, gerichte ondersteuning en advisering willen ze alle Drentse buitensportaccommodaties verduurzamen.Sportverenigingen hebben meestal geen geld om te investeren in duurzaamheid. Daarom heeft SportDrenthe samen met de Drentse Energie Organisatie een nieuwe financieringsmogelijkheid ontwikkeld.