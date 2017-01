Restaurant De Loohoeve in de prijzen bij Restaurant Awards

SCHOONLOO - Restaurant De Loohoeve in Schoonloo heeft een Restaurant Award gewonnen.

Het restaurant eindigde op de eerste plek in de categorie 'beste prijs/kwaliteit restaurant'. Restaurant De Groene Lantaarn in Zuidwolde was genomineerd in de categorie 'beste biologische restaurant', maar viel niet in de prijzen.De restaurants zijn volgens de organisatie van de Restaurant Awards 2017 genomineerd door de vijfhonderd beste chefs en restauranteigenaren van ons land. In totaal worden er prijzen uitgereikt in dertien categorieën.De Restaurant Awards zijn in 2014 opgezet door Arthur Bassant van de culinaire website Heerlijk.nl.