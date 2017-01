Vmbo'ers krijgen praktijkles bij opleidingscentrum voor de bouw

Cursus VMBO'ers bij bouwopleiding Ruinen begint met officiële opening (foto: Hielke Meijer/RTV Drenthe)

RUINEN - Negen vmbo-leerlingen van RSG Wolfsbos in Hoogeveen reizen de komende acht weken met een busje naar school in Ruinen.

Daar is bij het opleidingscentrum Bouwmensen meer ruimte, apparatuur en deskundigheid beschikbaar voor hun technieklessen.



Techniek-opleiding biedt meer

RSG Wolfsbos heeft de samenwerking gezocht om te voorkomen dat zij het technische vmbo-profiel zelfs uit het aanbod zou moeten schrappen. Directeur Dries Koster: "Deze samenwerking heeft voor ons een toegevoegde waarde. Het is hier groter en er is meer apparatuur. De jongens leren daardoor vaardigheden die we niet op school kunnen aanbieden. En er is hier ook een instructeur die de tijd en ruimte heeft om met de jongens op pad te gaan."



'Nieuwe krachten nodig'

Maar ook voor werkgevers in de bouw heeft de komst van de vmbo-leerlingen een meerwaarde. Directeur Egbert Hidding: "Er gaan veel werknemers in de bouw de komende jaren met pensioen, ikzelf ook. Dus daarom heb je nieuwe krachten nodig. We doen dit om het vak aantrekkelijk te maken, maar je krijgt als werkgever de jongens ook eerder in beeld."



Cursus Kappen en Daken

De leerlingen krijgen met name les in het techniek-onderdeel 'kappen en daken'. Die cursus wil Bouwmensen aan alle vmbo-scholen aanbieden, zowel bij hun vestiging in Ruinen als in Emmen.



Steun gemeenten

De gemeenten Hoogeveen en De Wolden steunen het proefproject. Wethouder Mirjam Pauwels van De Wolden denkt dat het voorbeeld van gespecialiseerd techniek-onderwijs voor de bouw meer mogelijkheden biedt.



Wethouder Pauwels: "We brengen de partijen bij elkaar om de arbeidsmarkt meer aan te laten sluiten op de scholen en omgekeerd. Samen willen we bepalen voor welke beroepsgroepen die extra opleidingsmogelijkheden nodig zijn."



Baangarantie

De vmbo-leerlingen van RSG Wolfsbos kunnen na hun opleiding doorstromen naar een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-)opleiding voor de bouw. Koster: "Ze komen met deze module van acht weken beter voorbereid op de vervolgopleiding en ook meer voorbereid op de arbeidsmarkt. Want deze knapen krijgen allemaal een baan straks, zeker weten. Bedrijven participeren hier in dit centrum."

