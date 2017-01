Assen laat Sensor City vallen

ASSEN - De gemeente Assen komt Sensor City niet tegemoet met extra geld. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat besloten.

Sensor City zit in financiële problemen en wilde een overbruggingskrediet van de gemeente. Het geld zou worden gebruikt om lopende rekeningen te betalen en ondertussen een plan voor de toekomst te maken.Het instituut Sensor City is verantwoordelijk voor het grootschalige stedelijke meetnetwerk, in en rond de stad Assen. Het tekort van de instelling is inmiddels opgelopen tot boven de 750.000 euro. Uit de evaluatie van de gemeente blijkt dat Assen tot nu toe een miljoen euro aan subsidie heeft uitbetaald aan Sensor City.Het is onduidelijk hoe het nu verder gaat met Sensor City. Een van de scenario's is dat het meetnetwerk wordt verkocht. Rob Goossens, de voorzitter van de raad van toezicht van Sensor City, kon vandaag nog niet aangeven hoe het verder gaat: "We hebben nog een paar dagen nodig om de brief van de gemeente goed te lezen en te bepalen welke stappen wij nu kunnen zetten."Een eventueel faillissement zou kunnen betekenen dat de parkeergarages in Assen (tijdelijk) niet functioneren, net als het verkeersmanagementsysteem van de gemeente dat verantwoordelijk is voor de verkeerslichten.De gemeenteraad van Assen praat eind van deze maand over de gang van zaken rond het sensorcluster in Assen en bepaalt dan ook hoe het verder moet. Begin februari volgt een debat.