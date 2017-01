Verdachte fatale overval: Het spijt me dat u weduwe bent geworden

De verdachte van de fatale overval in Gees noemt het 'een ziekelijk misdrijf' (foto: Van Oost Media)

ASSEN/GEES - De 27-jarige Amsterdammer die samen met drie Belgen wordt verdacht van de fatale woningoverval in Gees noemt de overval 'een ziekelijk misdrijf'. “Als het slachtoffer hier is dan wil ik tegen haar zeggen: het spijt me dat u weduwe bent geworden”, zei hij vandaag in de rechtszaal in Assen.





Bungalowgeld

Bij de woningoverval op 30 juni kwam de 69-jarige Koert Elders om het leven. De daders drongen in de vroege ochtend zijn huis binnen en eisten het ‘bungalowgeld’ dat in meerdere kluizen in het huis zou liggen. Elders verhuurde al jaren vakantiehuisjes in het dorp. Veel daarvan waren in gebruik bij buitenlandse arbeiders, zoals Polen.



Elders werd zo ernstig toegetakeld dat hij kort na de overval overleed. Zijn vriendin werd bedreigd met een vuurwapen en moest het geld halen. De mannen gingen er met een onbekend geldbedrag en sieraden die Elders’ vriendin droeg vandoor.



DNA

Maandenlang was het stil rondom de zaak. Totdat DNA-sporen die in het huis van de slachtoffers werden gevonden matches met de DNA-databank opleverden met drie mannen: de Amsterdammer en twee Belgen. Om wat voor sporen het gaat, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen.



De advocaat van de verdachte vroeg de rechtbank aan het eind van de zitting om zijn cliënt vrij te laten, omdat het niet duidelijk is wanneer de rechtszaak tegen hem en de andere verdachten inhoudelijk behandeld wordt.



