Zeven winkelkernen krijgen dertien miljoen om winkelleegstand op te lossen

ASSEN - Dertien miljoen euro om de winkelleegstand in kernen van steden en grotere dorpen te helpen oplossen. Dat stelt de provincie Drenthe beschikbaar. Geen lening maar een subsidie.

Volgens Gedeputeerde Staten is leegstand in de binnensteden een van de grotere problemen van dit moment.Het zogeheten Binnenstadfonds van de provincie is bedoeld voor de winkelcentra in Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Roden, Beilen en Coevorden. Gedeputeerde Henk Brink: "Een voorbeeld van het oplossen van winkelleegstand is je winkelcentrum kleiner maken bij structurele leegstand. Kijk wat echt het DNA is van je centrum en haal winkels weg uit de aanloopstraten van een winkelcentrum."De vrijkomende winkelpanden kunnen een andere bestemming krijgen zoals wonen, horeca, sport of recreatie. De provincie gaat dit soort omvormingsplannen steunen met een bijdrage van maximaal 33 procent, de rest moet van de betreffende gemeente en marktpartijen zoals vastgoedeigenaren komen. "Met 13 miljoen en een maximale bijdrage van 33 procent per project kan er dus voor 45 miljoen aan plannen ontwikkeld worden", aldus Brink.De provincie hoopt dat het geld ertoe leidt dat plannen sneller van de grond komen. Hoogeveen zou al het verst zijn met het ontwikkelen van plannen. Ook Emmen heeft plannen in de maak.Omdat het geen lening maar een subsidie is, kan bijvoorbeeld op die manier een onrendabel deel van een plan worden betaald. De zeven winkelkernen zijn uitgekozen omdat daar de problematiek van de leegstand het grootst is en het ook de belangrijkste winkelcentra zijn met een regionale functie in Drenthe.Behalve een Binnenstadfonds komt er binnenkort ook nog een Herstructureringsfonds. Hiervan kunnen alle Drentse gemeenten gebruik maken. Maar het is niet mogelijk om voor één project uit beide potjes geld te halen.