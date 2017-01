Dementerende man uit Assen is weer terug

De man verkeert in goede gezondheid (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De dementerende man die sinds half twee vanmiddag werd vermist in Assen, is weer terecht.

De politie meldt dat hij in goede gezondheid is teruggevonden. Waar de man is geweest, is niet bekend.