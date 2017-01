Dementerende man uit Assen vermist

Een foto van de vermiste man (foto: Politie Assen/Twitter)

ASSEN - In Assen wordt sinds half twee vanmiddag een dementerende man vermist. Dit laat de politie Assen weten.

Het gaat om een oudere man die slecht ter been is. Hij is 180 centimeter lang, heeft een normaal postuur en kort grijs haar.



De man draagt een normale blauwe spijkerbroek, een donkerblauwe jas in driekwart model, donkerbruine veterschoenen en hij loopt met een zwarte wandelstok.



De politie roept op om bij het vinden van de man 112 te bellen.