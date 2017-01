In- en uitvliegroute Heli Holland veilig gesteld

ASSEN - Er komen geen windmolens die de aanvliegroute voor helikopterbedrijf Heli Holland in Emmer-Compascuum in de weg zitten. Heli Holland past ook zelf de vliegroute een beetje aan.

Dat staat in het Luchthavenbesluit dat voor Heli Holland in de maak is op het provinciehuis.Het helikopterbedrijf maakte zich eerder zorgen over de plaatsing van windmolens in de Veenkoloniën. Het zoekgebied voor windmolens in de gemeente Emmen bevat ook de omgeving van de Pottendijk , in de buurt van het landingsplatform van de heli's.Na uitvoerig overleg met Heli Holland, gemeente Emmen, Inspectie voor Leefomgeving en Transport en externe deskundigen over vliegveiligheid voor helikopters, is nu een gebied vastgesteld als obstakelvrije in- en uitvliegruimte voor Heli Holland. Daarmee is meteen de grens aangegeven waar windmolens mogen komen en waar niet.Volgens de provincie zijn alle betrokken partijen tevreden over de oplossing en akkoord met de afbakening van de vrije zone voor Heli Holland.