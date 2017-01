Ex-militair met jongeren de sportschool in na sneeuwbalstreken

Mark en de jongens op zondagmiddag op het schoolplein (foto: Mark van Dijk) Meerdere malen per dag gaat Mark met zijn trouwe vriend Buddha naar buiten (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

DE WIJK - Een sneeuwbal tegen het raam. De meeste mensen schrikken en kijken even boos naar buiten. Maar op militairen met PTSS, een posttraumatische stressstoornis, kan zo'n knal een heel andere uitwerking hebben.

Het overkwam Mark van Dijk uit De Wijk. Hij zat dit weekend rustig op de bank, toen hij twee doffe klappen van sneeuwballen tegen het raam hoorde. Een moment later zat hij in zijn auto en reed hij al aan het einde van de straat waar hij woont.



Geschrokken

Na nog geen minuut ontwaakt Van Dijk uit zijn terugval. Hij beseft dat hij gewoon in De Wijk is en dat een groep jongeren de sneeuwballen gooide. Hij is geschrokken van zijn reactie. "Je bent een deel van de film kwijt, dus je komt pas na een bepaalde periode, en dat is dan godzijdank een paar seconden, weer bij zinnen. En wat er in die tussentijd gebeurt, daar heb je helemaal geen weet van. Voor hetzelfde geld rij ik weg en heb ik een van die jongens of een buurvrouw onder de auto, zonder dat ik daar besef van heb", vertelt Van Dijk.



Ventieltjes losdraaien

Als Mark na het incident weer rustig is, wil hij graag met de jongens in gesprek. Om verhaal te halen en om uit te leggen dat sommige mensen heftig kunnen reageren op iets onschuldigs als sneeuwballen gooien. Maar de jongeren gaan op de loop.



"Ik wist dat ze van het schoolplein afkwamen. Daar waren de jongens niet, maar daar stonden hun fietsjes wel netjes opgesteld. En ik dacht: ik haal gewoon alle ventieltjes eruit, hopen dat we op die manier wel met elkaar in contact komen", vertelt Van Dijk. Het lukte. Hij plaatste een foto van de ventieltjes en het verhaal op Facebook en niet veel later kreeg hij reactie.



Verveling

Zondagmiddag zijn de jongens bij hem langs geweest en hebben ze alles besproken. De reden dat de jongeren sneeuwballen gooiden is simpel: verveling. Maar daar heeft Van Dijk wel een oplossing voor: sporten. Hij heeft de jongens daarom uitgenodigd om te komen sporten in zijn eigen sportschool in Meppel.



"Dat heeft voor mij altijd goed gewerkt", vertelt Van Dijk. "Als uitlaatklep, maar het heeft me ook gewoon van de straat gehouden en misschien ook wel gewoon op het rechte pad. Als ik dat voor die jongens kan doen, dan wil ik daar met liefde naar kijken."



Komende zaterdag gaat Mark samen met de jongens én een aantal atleten de sportschool in om een dag te trainen.



Hond

Ondertussen heeft de oud-militair zijn PTSS redelijk onder controle. Zijn vriendin en ook zijn hond helpen hem door de moeilijke momenten heen. Hond Buddha, een Amerikaanse Stafford, komt bij hem als het even minder gaat en haalt Van Dijk 's nachts ook uit nachtmerries.