Zoektocht naar persoon in het water neemt bizarre wending

De hulpdiensten zoeken in het water (foto: Persbureau Meter) De hulpdiensten zoeken in het water (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In Assen zochten duikers vanavond naar iemand die in het water terecht zou zijn gekomen.

In het water aan de Wethouder Bergerweg werd een beschadigde scooter gevonden.



Niemand in het water

"De scooter stak nog net een beetje boven het water uit", vertelt een politiewoordvoerder. "Het is daar niet heel diep. Dus we gingen er niet vanuit dat er nog iemand in het water zou liggen. Maar je kunt het niet uitsluiten. Daarom hebben duikers van de brandweer in het water gezocht."



In het water vonden de duikers niemand. Maar wel troffen ze een kluis aan. Volgens de politie heeft de kluis niks te maken met de gevonden scooter en lag de kluis al langer in het water.



Gestolen scooter

De politie heeft via het kenteken van de scooter uitgezocht wie de eigenaar van het voertuig is. Agenten zijn bij de eigenaar aan de deur geweest. Die verklaart dat de scooter is gestolen. Of dat klopt, kon de politie nog niet bevestigen. Dat wordt onderzocht. Ook gaat de politie onderzoeken wat er in de kluis zit en waar deze vandaan komt.