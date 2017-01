Vliegtuig uit Londen kan niet landen in Eelde door mist

Een toestel van maatschappij Flybe dat de vluchten tussen Eelde en Londen verzorgt (foto: archief RTV Drenthe)

EELDE - Vanwege de mist kon een vliegtuig dat onderweg was van Londen naar Eelde niet landen op de Drentse luchthaven.

Het toestel is uitgeweken naar het Duitse Osnabrück. Dat ligt op ruim twee uur rijden van Eelde. De reizigers worden met de bus naar het Drentse vliegveld gebracht. De vlucht vanuit Londen had eigenlijk rond vijf uur vanmiddag moeten landen op Eelde.



Niet alleen in de lucht leidt de mist tot problemen. Ook op de weg moeten mensen rekening houden met mist. Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag is er vanavond en vannacht kans op dichte mist. Het zicht is dan minder dan tweehonderd meter.