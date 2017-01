Hoogevener verdacht van seksueel misbruik jongens

De man wordt verdacht van het maken en verspreiden van kinderporno (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 32-jarige man uit Hoogeveen wordt verdacht van het seksueel misbruiken van twee jongens en het maken en verspreiden van kinderporno. Dat bleek in de rechtbank in Assen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan dat hij het eerste slachtoffer tussen 2003 en 2008 in Hoogeveen ernstig heeft misbruikt. Tussen 2010 en september vorig jaar zou hij een tweede jongen hebben misbruikt, ook in Hoogeveen. Ook zou hij in die periode de kinderporno hebben gemaakt en verspreid. De man zit sinds afgelopen najaar vast.



Waar het misbruik precies plaatsvond, is nog niet bekendgemaakt. Het politieonderzoek is nog niet afgerond, liet de officier van justitie tijdens een pro-formazitting weten. Mogelijk heeft de man nog een derde kind misbruikt. Daar moet het Openbaar Ministerie nog verder onderzoek naar doen, zei de aanklaagster.



De verdachte was niet bij de zitting. Op 28 maart verschijnt hij wel voor de rechtbank. Dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Tot die tijd blijft de Hoogevener vastzitten.