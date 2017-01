Wie zijn de kanshebbers in Noordlaren?

MARATHONSCHAATSEN - Het is inmiddels vier jaar geleden dat Noordlaren de strijd om de eerste marathon op natuurijs wist te winnen. Die wedstrijd werd gewonnen door Bob de Vries en Mariska Huisman. Vorig jaar waren Irene Schouten en Gary Hekman de snelsten in Haaksbergen. In de tussenliggende jaren was er geen marathon op natuurijs.

Bob de Vries is vandaag opnieuw een serieuze kanshebber voor de overwinning. Als langebaanschaatser liet de boer uit Haule tijdens de tien kilometer in Thialf onlangs nog zien dat hij in zeer goede vorm steekt. Op Nieuwjaarsdag werd hij in Heerenveen ook Nederlands Kampioen marathonschaatsen op kunstijs.



Royal A-ware

De Vries rijdt voor Royal A-ware. De ploeg is de schrik van het peloton en wordt geleid door Jillert Anema. Verder rijden Olympisch kampioen Jorrit Bergsma en sprinter Arjan Stroetinga voor Royal A-ware. Evert Hoolwerf en Simon Schouten bezorgden de ploeg van Anema samen al vijf overwinningen op kunstijs dit seizoen. Zij kunnen geduchte tegenstand verwachten van de rappe Gary Hekman. De Europees Kampioen op skeelers won dit seizoen ook al twee marathons.



Kunstijs

De competitie op kunstijs is inmiddels tien wedstrijden onderweg. Zowel vrijdag als zaterdag moesten de mannen en vrouwen nog aan de bak.



Bij de vrouwen is de Italiaanse Francesca Lollobrigida superieur. Ze won inmiddels vijf wedstrijden. Daarnaast zijn er vijf vrouwen met één overwinning achter de naam.



Drentse vrouwen

Elma de Vries uit Meppel gaat bij de vrouwen aan de leiding in het tussenklassement na tien wedstrijden. Ze won één wedstrijd op kunstijs.



In het verleden liet ze zien dat ze ook op natuurijs goed uit de voeten kan. Ze won in 2008 en 2009 de wedstrijd in Haaksbergen. Vorig jaar werd ze nog tweede tijdens de eerste marathon op natuurijs achter Irene Schouten. De sprintster uit Andijk gaat vandaag in Noordlaren opnieuw als topfavoriet van start.



Grote afwezige bij de vrouwen is Janneke Ensing uit Gieten. Zij reed afgelopen dagen met haar nieuwe Italiaanse wielerploeg Alé Cipollini de Santos Women's Tour in Australië.



Daarnaast zullen namens Drenthe ook Marlous Hoogeveen uit Hooghalen en Nienke Smit uit Zuidwolde aan de start staan.



Drentse mannen

Vaste Drentse waarden in het marathonpeloton bij de mannen zijn natuurlijk de ploeggenoten Ingmar Berga uit Hoogeveen en Frank Vreugdenhil uit Eldersloo. Beide mannen rijden voor Okay Fashion & Jeans. Ze kwamen allebei al heel dichtbij, maar wachten nog altijd op hun eerste overwinning van dit seizoen.



Roelof Koops uit Eexterveen is nog op zoek naar de juiste vorm. Maar op natuurijs komen er bij hem altijd extra krachten vrij.



Live op TV Drenthe

Vanaf 9.45 uur kunt de marathon in Noordlaren live volgen op TV Drenthe. Om 10.00 uur starten de vrouwen voor een wedstrijd over 80 rondes. De mannen gaan om 11.00 uur van start voor een wedstrijd over 125 rondes.