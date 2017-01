130 bezwaren tegen azc Oosterhesselen ‘dat er niet komt’

Een deel van het voormalige conferentieoord in Oosterhesselen, dat een azc zou worden (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

COEVORDEN - Bij de gemeente Coevorden zijn tot nu toe 130 bezwaren binnen gekomen tegen het asielzoekerscentrum dat zou komen in Oosterhesselen. Dat azc komt er trouwens niet, zo benadrukte wethouder Joop Brink nog maar eens.

Het azc kwam vanavond ter sprake tijdens een commissievergadering. Het PAC vindt dat mensen die pro forma bezwaar hebben gemaakt tegen de omgevingsvergunning meer tijd moeten krijgen om hun bezwaar toe te lichten. Als ze dat niet doen wordt het waarschijnlijk ‘niet ontvankelijk’ verklaard.



Herman Scholte van het PAC vroeg ook aan de wethouder of er nou wel of niet een brief van het COA is over het afblazen van het azc. “We vragen ons echt af hoe het COA ons zo voor joker kan zetten”, zei Scholte.



Wethouder Brink liet ook weten de situatie ‘buitengewoon vervelend’ te vinden. “Het COA heeft inderdaad een brief gestuurd, maar daar stonden zo veel fouten in dat we hem niet aan de raad hebben doorgestuurd. Het is vervelend dat we de procedure nog altijd niet stop kunnen zetten, terwijl we allemaal weten dat het azc in Oosterhesselen er gewoon niet komt.”

Door: Steven Stegen Correctie melden