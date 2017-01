Nichtjes verongelukte Hoogevener beginnen actie voor het goede doel

Mariska Oosterveld en Bianca Brommer met de foto van Kasper Wulff (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De nichtjes van Kasper Wulff uit Hoogeveen, die drie weken geleden op de A37 verongelukte, lopen op 12 maart de Bentinckspark Run voor hem. Daarmee willen ze geld inzamelen voor stichting KiKa.

Wulff was lid van atletiekvereniging HAC'63 in zijn woonplaats en stond regelmatig op het podium. In 2014 liep hij vierduizend kilometer voor KiKa. "Dat was mijn oom zijn droom", vertelt de 16-jarige Bianca Brommer. "Hij zamelde zelf ook geld in."



750 euro ophalen

Samen met haar zus Joanita, haar vriend Leon en haar beste vriendin Mariska gaat Bianca op 12 maart 5 kilometer rennen. Via de crowdfundingssite Dreamordonate willen ze 750 euro ophalen voor het goede doel. De teller staat na 2 dagen op ruim 230 euro. "Ik had eerst heel weinig verwacht. Wat geld van de buren. Maar het gaat heel snel. Ook mensen die ik niet ken doneren. Ik vind het echt geweldig."



'Besef dat je hem nooit meer ziet, komt nu'

De 43-jarige Wulff kwam eind december om het leven toen hij een 82-jarige kennis hulp bood na een ongeluk. De politie had een deel van de weg afgezet. Een 50-jarige man uit Elim botste op die afzetting en reed de Hoogevener aan.



"Het is heel zwaar", zegt Bianca. "Het besef dat je hem nooit meer levend ziet, ziet rennen of ziet lachen komt nu echt binnen." Samen met haar oom liep ze de 4 Mijl van Groningen, daar zal ze tijdens de training voor de Bentinckspark Run vaak aan terugdenken. "Het zal ook echt een motivatie zijn."



Mariska Oosterveld loopt samen met haar beste vriendin mee. "Ze zijn als familie voor me. Dit is wel het minste wat ik kan doen. Het is zwaar om te zien dat ze zo'n belangrijk persoon zijn verloren."



Een minuut stilte

De wedstrijd uitlopen en het geld voor KiKa binnenhalen zijn dan ook de doelen voor het viertal. Op 12 maart wordt de Bentinckspark Run georganiseerd. Tijdens het evenement wordt ook stilgestaan bij de overleden Wulff. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt 1 minuut stilte gehouden. De leden van de atletiekgroep waarmee Wulff trainde, lopen de wedstrijd met rouwbanden om. Ook zullen er shirts gedragen worden die speciaal bedrukt zijn voor Kasper Wulff.

Door: Janet Oortwijn Correctie melden