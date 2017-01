Gaat u de weg op? Pas op voor dichte mist en gladheid!

Het is oppassen als u de weg op gaat (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Wie de komende uren de weg opgaat, moet rekening houden met dichte mist en gladheid.

"Er zijn naast wolkenvelden ook opklaringen. Daardoor ontstaat op meerdere plekken mist. Zeker op de binnenwegen moeten mensen ook rekening houden met aanhoudende gladheid", waarschuwt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.Het KNMI heeft voor de mist code geel afgekondigd. De waarschuwing duurt tot morgenvroeg tien uur. Op sommige plekken is het zicht minder dan tweehonderd meter. Vanwege de mist kon eerder vandaag een vliegtuig vanuit Londen niet landen op vliegveld Eelde.Ook morgenmiddag is het weer oppassen op de weg. "Later op de dag valt wat lichte ijsregen, lichte sneeuw en mogelijk ook motregen. En dat terwijl het nog vriest. Dat gaat waarschijnlijk gladheid veroorzaken", aldus weerman Van der Zwaag.