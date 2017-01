Henderikus Mulder nieuwe trainer Zwartemeerse Boys

Nieuwe trainer voor Zwartemeerse Boys

VOETBAL - Zwartemeerse Boys heeft voor het komende seizoen Henderikus Mulder aangesteld als hoofdtrainer. Mulder is de opvolger van Jan Moes, wiens contract niet verlengd werd.

De in Veenoord woonachtige oefenmeester was afgelopen seizoen bewust clubloos, maar miste het voetbal toch. Voor zijn sabbatical was Mulder 4,5 jaar trainer bij DVC’59, deed hij een jaar de jeugd van SC Erica en vier jaar Valther Boys. Zijn eerste club als hoofdtrainer was Twedo zaterdag, waarna hij de overstap maakte naar Twedo Zondag.



Zwartemeerse Boys vecht dit seizoen tegen degradatie uit de 4e klasse D.