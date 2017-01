Lukkien over Zeefuik: Ik heb geen verwachtingen

VOETBAL - De supporters hopen dat FC Emmen snel tot een deal komt met Genero Zeefuik, de oud-speler van FC Groningen die sinds gisteren meetraint bij de Drentse club.

Op de facebookpagina van DrentheSport zijn de reacties over het algemeen zeer positief over de spits die voor de winterstop uitkwam voor de Turkse tweedeklasser Balikespor.Volgens FC Emmen-trainer Dick Lukkien is de kans klein dat het verblijf van Zeefuik in Emmen ook daadwerkelijk leidt tot een contract. "Zeg nooit nooit, maar ik heb er geen verwachtingen van."