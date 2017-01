Noordlaren is klaar voor eerste marathon op natuurijs: 'Het is een geoliede machine'

IJsmeester Gezienus van Iren is er klaar voor (foto: RTV Drenthe / Frits Emmelkamp De lijnen worden geplaatst (foto: Persbureau Meter) Voorbereidingen in Noordlaren (foto: Persbureau Meter)

NOORDLAREN - Het dorp Noordlaren is klaar voor de eerste marathon op natuurijs, die vanmorgen wordt verreden.

Gisteravond zijn de lijnen voor de start en finish geplaatst. Dat is een precisiewerkje en het gebeurde dan ook onder toeziend oog van Willem Hut van de KNSB. Ook zijn een tent en spandoeken geplaatst langs de ijsbaan.



Veel werk

Onze verslaggever Frits Emmelkamp was om half zeven vanochtend in Noordlaren en hij kwam in alle vroegte al mensen tegen. "Je kunt je voorstellen: de baan is 300 meter, dus het is behoorlijk wat werk om dat allemaal op te bouwen. Er staan al behoorlijk wat mensen met kabels te sjouwen en te doen. Ook de collega's van de landelijke omroep zijn aanwezig. Het parkeerterrein vooraan begint inmiddels steeds voller te raken met auto's."



Piekfijne baan

"De mannen van de ijsvereniging zijn de hele nacht op de ijsbaan gebleven. Die hebben de hele nacht nog rondgereden. Het vriest op dit moment nog zeven graden, dus het is behoorlijk koud. We hoeven ons geen zorgen te maken over de ijsbaan, want die ligt er piekfijn bij", vertelt Emmelkamp.



Dat vindt ook ijsmeester Gezienus van Iren. "Ik ben hier tot vier uur vannacht geweest en was hier weer om zeven uur. Ik was nergens bang voor, want de vloer lag er gisteren al heel goed bij."



Nuchter

Van Iren blijft nuchter onder alle aandacht. "Het is een geoliede machine, met onze vrijwilligers en bestuursleden erbij. Iedereen weet z'n plek zo langzamerhand na al die jaren wel. We hebben al heel wat van die wedstrijden meegemaakt. Je went er op den duur wel aan. Ik word nooit zo gauw kriegelachtig hoor. Ik laat mij nooit leiden door derden of zo. De natuur beslist uiteindelijk. Het moet goed wezen, want we moeten hier op de baan geen ongelukken hebben."



Kritiek

Er is volgens Hut slechts één puntje van kritiek: het ereschavot zou te hoog zijn. "Nou ja, als je niet zulke langen benen hebt, maar we kunnen er een trapje bijzetten. Wij zijn van alle markten thuis hier zo. Ik had vannacht al vier agenten op het podium staan. Daar stond ik al mee op de foto. Nou, ik heb in al die jaren nog nooit zoveel beveiliging gehad als afgelopen nacht", reageert de ijsmeester nuchter.



Live op RTV Drenthe

Om 10.00 uur starten de dames en een uur later is het de beurt aan de heren. De marathon is live te volgen op Radio Drenthe, TV Drenthe en op deze website.