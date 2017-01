'NAM-bijeenkomst over gaswinning is amateurisme ten top'

Zo'n vierhonderd mensen kwamen op de bijeenkomst af (foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe)

ASSEN - Hoe zit het met schadevergoeding na een aardbeving en wordt er wel een nulmeting gedaan?

Dat waren de voornaamste vragen van inwoners van de wijk Marsdijk in Assen gisteravond. De NAM is inmiddels met gaswinning begonnen onder de wijk. Tijdens een bijeenkomst konden bewoners hun vragen stellen aan de NAM.



Amateurisme ten top

Ook D66-raadslid Bob Bergsma was bij de bijeenkomst en hij had er geen goed woord voor over. "Het viel me enorm tegen. Ik verwachtte een professioneel verhaal. Maar ik vond het amateurisme ten top. Als dit de manier van communiceren is van de NAM met inwoners, dan heb ik zoiets van: jongens, waar zijn we in godsnaam mee bezig?"



Volgens Bergsma toonde de NAM tijdens de bijeenkomst oude plaatjes, was de informatie niet up-to-date en kon het bedrijf op veel vragen geen antwoord geven.



Verrast

Herman Baars van de NAM schrok van de reacties tijdens de bijeenkomst. "Het waren emotionele discussie en ook verhitte discussies. We hebben de tijd genomen om naar elkaar te luisteren. Maar ik ben eigenlijk wel verrast van de hoeveelheid emotie die er is. De NAM wint al heel lang in en rondom Assen. Dat doen we al sinds de jaren tachtig."



Baars begrijpt dat mensen willen weten waar ze aan toe zijn en vindt ook dat de NAM daar naar moet luisteren. "Als je in de ogen van de mensen kijkt, zie je dat de emotie werkelijk is. Daar moeten we wat mee doen", aldus Baars.



Op de bijeenkomst kwamen zo'n vierhonderd mensen af.