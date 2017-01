Zorgen in raad Coevorden over mogelijke rechtszaak CQ-medewerkers

COEVORDEN - Een aantal fracties in de gemeenteraad van Coevorden is bezorgd over de mogelijke financiële gevolgen als oud-medewerkers van kunstencentrum CQ naar de rechter stappen. De oud-medewerkers eisen alsnog een ontslagvergoeding.

De kans dat de rechter zich over de afwikkeling van het faillissement gaat buigen, lijkt flink groter te zijn geworden. De voormalige medewerkers deden bij een commissievergadering in Emmen een laatste poging om met de gemeente in gesprek te komen. Ze spraken van faillissementsfraude en stelden dat de ‘dood van CQ moord met voorbedachte rade’ was.De fracties in Emmen leken niet erg onder de indruk, maar bij de commissie in Coevorden, waar de CQ’ers in november op bezoek waren, gingen sommige partijen wel op de kwestie in. “Als ik het dossier zo lees, dan maak ik me toch wel zorgen dat dit terugkomt bij ons en dat het financiële gevolgen gaat krijgen”, aldus Irene Driehuis van het PAC.Ook het CDA uitte zorg. “Moeten we als raadsleden nu zenuwachtig worden”, vroeg Gertjan Zuur zich richting zijn partijgenoot wethouder Jeroen Huizing af. Maar Huizing stelde de raad gerust. “De colleges hebben te goeder trouw gehandeld, er was zeker geen sprake van slinkse strategieën. Ik vrees daarom niet voor een rechtszaak, al heb je nooit garanties.”