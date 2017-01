Live: eerste marathon op natuurijs in Noordlaren [afgelopen]

De baan in de ochtend (foto: RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Na vier jaar wordt vandaag in Noordlaren weer de eerste marathon op natuurijs verreden.

Om 10.00 uur starten de vrouwen voor een wedstrijd over 80 rondes. De mannen gaan om 11.00 uur van start voor een wedstrijd over 125 rondes.U kunt de marathon in Noordlaren hier live volgen: