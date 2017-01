Flitspalen Drenthe registreren 55.000 snelheidsovertredingen

55.000 snelheidsovertredingen in Drenthe (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - In Drenthe zijn in 2016 bijna 55.000 automobilisten geflitst door een flitspaal, omdat ze te hard reden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau.

In heel Nederland waren dat er meer dan vier miljoen.



De flitspaal langs de N852 bij Hoogeveen registreerde met een aantal van 12.741 de meeste snelheidsovertreders, gevolgd door de flitspaal in Assen langs de Vaart ZZ met 12.506 automobilisten die te hard reden.



In Drenthe staan in totaal dertien flitspalen.