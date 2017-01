Burgemeester Hoogeveen: Communicatie Treant over Ziekenhuis Bethesda schiet te kort

Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen (foto: RTV Drenthe) Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen (foto: Google streetview)

HOOGEVEEN - Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen vindt dat de Treant Zorggroep niet goed communiceert over de toekomst van Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen.

Er is veel onrust over het voortbestaan van Bethesda, omdat Treant de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal wil afslanken. Daarnaast werden eind vorig jaar plotseling twee leden van de raad van bestuur van Treant ontslagen.



Passief

Volgens Loohuis reageert Treant te passief op berichten uit de buitenwereld. "Als er wijzigingen zijn mis ik proactief handelen en open en eerlijk communiceren wat er aan de hand is. Men verwijst altijd naar interne bedrijfsprocessen. En daar zitten mensen niet op te wachten. Die willen weten: 'kan ik voor die of die behandeling in het ziekenhuis terecht?' Dat is een logische vraag."



Veranderingen

Loohuis maakt zich ook zorgen om het ziekenhuis zelf. "We hebben een aantal jaren geleden er met zijn allen voor gezorgd dat er een volwaardig ziekenhuis in Hoogeveen behouden bleef. En als Treant nu een discussie begint over afslanking en een nieuwe verdeling, dan kun je niets anders concluderen dan dat er veranderingen plaatsvinden. Maar welke, daar krijgen wij de vingers ook niet achter en dat is jammer, want dan krijg je speculaties."



"Treant moet gewoon zeggen we zijn hier mee bezig en dit zijn de discussiepunten dan kunnen we het met elkaar er over hebben. Nu weet niemand waar we precies over praten en dat zorgt voor onrust", aldus Loohuis.