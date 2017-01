Geen treinen tussen Meppel en Assen

ASSEN - Tussen Meppel en Assen rijden geen treinen. De oorzaak is een defecte trein.

De extra reistijd is meer dan 60 minuten.



Het is nog niet bekend wanneer de storing is verholpen.