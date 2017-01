'Wij hebben het koninklijk paar een gelukkig nieuwjaar mogen wensen'

Annette Stekelenburg in Amsterdam (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze de koninklijke nieuwjaarsreceptie hebben bezocht. Annette Stekelenburg uit Meppel wel.

Ze was als 'supermantelzorger' uitgenodigd door koning Willem-Alexander en koningin Máxima om bij de receptie aanwezig te zijn.



Bijzondere ervaring

"Ik mag er niet al te veel over zeggen, maar het was wel heel bijzonder. Wij zijn naar boven geleid, het paleis in. Wij hebben het koninklijk paar een gelukkig nieuwjaar mogen wensen. Er waren een hoop mensen van vroeger en nu aanwezig die iets betekend hebben voor het land. Veel oude staatshoofden, heel veel mensen die je kent van tv. Het was een heel bijzondere ervaring om al die mensen bij elkaar te zien."



Pleidooi ervaringsdeskundigheid

Stekelenburg wil aandacht voor de emancipatie van de mantelzorger, zoals ze het zelf noemt. Ze wil niet kwijt wat er precies besproken is. "Ik kan wel zeggen dat we uitgebreid hebben gesproken met de minister-president. Wij hebben vooral gepleit dat ervaringsdeskundigheid heel erg betrokken zou moeten worden bij beleid maken. Veel meer kan ik daar ook niet over zeggen."



Prinses Beatrix

"Wat voor mij heel bijzonder was de ontmoeting met prinses Beatrix. Zij is de mevrouw die voor ons het Prinses Beatrix Spierfonds heeft opgericht. Heel belangrijk voor mensen met een spierziekte en mijn kinderen en man hebben een spierziekte. En ik mocht haar even spreken en bedanken voor die inzet. Dat is echt indrukwekkend."



Contacten

Stekelenburg kijkt met een goed gevoel terug op de bijzondere ontmoeting in het paleis op de Dam in Amsterdam. "Ik ging daarheen voor een gezellige dag en ik kom terug met een gezellige dag en ik denk dat het ook wat opgeleverd heeft. Ik doe daar toch weer contacten op die interessant zijn voor de toekomst."