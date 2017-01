Van der Geest wint eerste marathon op natuurijs in Noordlaren bij de dames

De dameswedstrijd (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

SCHAATSEN - Lisa van der Geest heeft vanochtend de eerste marathon op natuurijs in Noordlaren gewonnen.

Op 24 ronden van het einde namen acht vrouwen een rondje voorsprong op het peloton en was duidelijk dat de winnares vooraan zat.



De 23-jarige schaatsster uit Warmond was de snelste in de sprint van een groep van acht vrouwen. Emma Engbers uit Amsterdam werd tweede. Favoriete Irene Schouten uit Andijk maakte een fout in de slotronde en eindigde op de derde plaats.