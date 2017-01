Hier kun je schaatsen op natuurijs

In Noordlaren en Assen kunnen vandaag de ijzers worden ondergebonden (ANP / Siese Veenstra)

ASSEN - Niet alleen in Noordlaren wordt vandaag geschaatst op natuurijs. Zo gaan de banen van Voorwaarts in Bovensmilde en Kloosterveen in Assen open.





Hieronder kunt u zien welke banen open zijn en tot hoe laat. Gaat uw baan open en staat deze er nog niet tussen? Laat het ons weten! Vul hier het formulier in. Vergeet niet te vermelden wat de openingstijden zijn.