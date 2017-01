Stelling: Ik ben goed voorbereid op de gevolgen van een grote stroomstoring

ASSEN - Amsterdam werd gisteren getroffen door een grote stroomstoring. Bijna 400.000 huishoudens zaten een paar uur zonder elektriciteit, en het treinverkeer lag plat.

Hoogleraren waarschuwen dat de gevolgen van stroomstoringen steeds groter worden. Dat komt door onze afhankelijkheid van computers. Als die uitvallen kunnen supermarkten niet meer worden bevoorraad, is er geen warm water meer, valt de centrale verwarming uit en gaan websites uit de lucht.Hoe is dat bij u? Houdt u rekening met een stroomstoring? Heeft u bijvoorbeeld een zaklamp met volle batterijen in huis, of kaarsen? Heeft u een noodpakket?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over schaatsen. We vroegen u of een helm verplicht moet zijn bij schaatsen op natuurijs. Ruim 60 procent is het daar niet mee eens. Bijna 40 procent vindt dat een helm wel verplicht moet worden. In totaal brachten 1.301 mensen een stem uit.