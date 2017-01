Simon Schouten wint marathon bij de mannen

Eerste marathon op natuurijs in Noordlaren (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Simon Schouten uit Andijk is winnaar geworden van de eerste marathon op natuurijs bij de mannen in Noordlaren.

De schaatser was na 125 ronden de snelste in de sprint. Robert Post uit Groningen werd tweede, voor stadgenoot Sjoerd den Hertog. Ingmar Berga uit Hoogeveen eindigde net buiten het podium. Hij finishte als vierde en is daarmee de beste Drent.



Later meer.