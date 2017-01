Treant: Continuïteit ziekenhuiszorg Hoogeveen blijft gewaarborgd

HOOGEVEEN - "Ik denk niet dat een openbaar interview de zaak goed doet, maar ik ga wel in gesprek met burgemeester Karel Loohuis over zijn kritiek op de ontwikkelingen in de Treant Zorggroep." Dat zegt Bas Eenhoorn, de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Burgemeester Loohuis bekritiseert de wijze waarop het ziekenhuisbestuur communiceert over de toekomst van Bethesda. Treant is volgens Loohuis te passief en te onduidelijk bij het communiceren.De burgemeester wil vasthouden aan afspraken van begin 2015 dat Hoogeveen een volwaardig ziekenhuis houdt.Volgens Bas Eenhoorn is Treant bezig de continuïteit van de drie ziekenhuizen in Emmen, Stadskanaal en Hoogeveen op een goede manier te waarborgen. "Dat bevestig ik. Dat hebben we georganiseerd. We willen de financiële basis van de Treant Zorggroep versterken. En dat wil ik volgende week in het gesprek dat we dan hebben met Loohuis graag aan hem toelichten."Loohuis kondigt ondertussen aan dat Hoogeveen een extern bureau gaat inschakelen om te kijken hoe het gemeentebestuur meer invloed kan uitoefenen op de toekomstplannen van Treant.Bas Eenhoorn is daar verbaasd over. "Ik ben benieuwd wat voor onderzoek dat gaat worden. Wij zijn regelmatig in gesprek met de drie gemeentebesturen waar we mee van doen hebben. Voor volgende week hebben we een afspraak staan met Loohuis en dan zal ik hem daarnaar bevragen."Afgelopen december ontsloeg Eenhoorn twee leden van de raad van bestuur, waaronder voorzitter Marcel Kuin. Dat was de zesde directiewissel in zes jaar tijd. Achtereenvolgens is Treant geleid door Maarten Rutgers, Kees Donkervoort, Leo Schoots, Eric Janson en Marcel Kuin. Nog onbekend is wie Kuin gaat opvolgen.