Buren blijven strijden tegen gesloten restaurant in Borger

BORGER - Restaurant Villa van Streek in Borger heeft sinds begin dit jaar de deuren gesloten. Maar dat is voor de buren geen reden om de rechtszitting over hun bezwaar tegen de horecavergunning af te blazen.

De eigenaar is gestopt met het restaurant en heeft het pand van Villa van Streek aan de Torenlaan te koop staan. Volgens hem is de verkoop bijna rond en wil de nieuwe eigenaar er een soortgelijk restaurant in beginnen.De buren van het restaurant klagen al langere tijd over geluidsoverlast. Bovendien voelen ze zich tekort gedaan door de gemeente Borger-Odoorn. Ze beweren dat volgens het bestemmingsplan er geen horeca is toegestaan in Villa van Streek. Toch kende de gemeente een volledige horecavergunning toe, terwijl een bezwarencommissie de buren eerder wel gelijk gaf in hun klachten.De buren van Villa van Streek willen dat de rechter nu duidelijk stelt wat wel en niet is toegestaan op het gebied van horeca en geluidsoverlast. Drie verschillende bureaus hebben daarover een geluidsanalyse gemaakt, maar hun conclusies zijn niet eenduidig.De eigenaar van het voormalig restaurant wil vooral snel duidelijkheid voor zijn koper. Hij wil Villa van Streek verkopen met de mogelijkheid voor horeca. 'Zonder die vergunning daalt het pand aanzienlijk in waarde.'De rechter doet binnen zes weken uitspraak.