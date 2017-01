Drukte bij de ANWB door vorst: dichtgevroren deuren en weigerende accu's

Automobilisten stranden door de vorst (foto: ANP / Koen van Weel)

ASSEN - Door de kou van de afgelopen dagen kampen automobilisten met dichtgevroren deuren, bevroren sloten en weigerende accu's. En dus is het extra druk bij de ANWB.

"We moeten behoorlijk aan de bak om automobilisten te helpen met die problemen", zegt Markus van Tol van de ANWB. Vooral in het Noorden is het raak.



Portier invetten

Automobilisten kunnen zelf ook maatregelen nemen, volgens Van Tol. "Een weigerende accu kun je weinig aan doen", zegt hij. Maar bevroren portieren zijn wel te voorkomen. "Je kunt bijvoorbeeld de rubbers van je portier goed invetten of met talkpoeder behandelen. Daarmee voorkom je vastvriezende deuren."



Van Tol adviseert automobilisten ook goed voorbereid te zijn op pech. "Het is altijd goed om een deken en een warme jas in de auto te hebben. Als de auto dan uitvalt, heb je het in ieder geval warm. We komen wel eens mensen tegen die bibberend in de auto zitten, die warmen we dan eerst op met een warme jas."



Geen langere wachttijd

De drukte bij de ANWB leidt volgens Van Tol niet tot langere wachttijden. "We hebben de bezetting van de wegenwacht opgeschroefd vanwege de drukte. We zijn over het algemeen binnen een uur ter plaatse, al kunnen de aanrijtijden in een landelijke provincie als Drenthe wel wat langer zijn."